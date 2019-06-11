“تجارة مصراتة” تُشارك بالملتقى العربي لرواد الأعمال

أبلغت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة كافة رجال الأعمال المنضمين إليها بحسب النطاق الجغرافي والذي يضم مدن مصراتة وزليتن وبني وليد عزمها المشاركة في الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال.

وسيقام الملتقى في سلطنة عمان تحت شعار “الاستثمار والطاقات المتجددة” والذي حدد له يومي السابع والثامن من أغسطس المقبل.

وأوضحت غرفة التجارة أن كافة الترتيبات ستتم في مقر الغرفة بمصراتة وتشمل تذاكر السفر بالإضافة للإقامة والإعاشة وتأشيرة الدخول مشددة أن آخر موعد لقبول طلبات المشاركة سيكون يوم الرابع من شهر يوليو.

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