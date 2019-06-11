“التجاري” يشرع بتوزيع السيول في بني وليد

أفاد مراسل قناة 218 في مدينة بني وليد أن المصرف التجاري الوطني فرع بني وليد باشر، الثلاثاء، بصرف السيولة النقدية لعملائه وذلك بعد وصول سيولة بقيمة 40 مليون قبل العيد بيومين.

وخصص من هذه السيولة 11 مليونا لفرع المصرف التجاري، حيث تم تحديد سقف السحب بقيمة 850 دينارا لكل حساب، وتم التوزيع عن طريق منسقي القبائل وهي الآلية المتعارف عليها بالمدينة.

كما خُصص لفروع مصرف الجمهوية الثلاثة 22 مليون دينار، و7 ملايين لفرع سوف الجين الأهلي.

وكانت آخر مرة وصلت فيها سيولة إلى بني وليد في 23 أبريل، حيث تلقت بذلك الوقت 40 مليون دينار من المركزي طرابلس بعد انقطاع دام 5 أشهر.

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