نتيجة حريق بإحدى المولدات الكهربائية .. حقل السّرير النّفطي يفقد 30 ألف برميل نفط يومياً

طرابلس 12 يونيو 2019 (وال) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ــ طرابلس أن أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير، توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم الأحد، ما تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا.

وأوضحت المؤسسة في ــ بيان لهاــ أن هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل.

يشار إلى أنّ الحريق قد نشب في محطة توليد الكهرباء التابعة للحقل، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المجمع الأول ويتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل.

وأوضحت المؤسسة أن الشركة تمكنت يوم الإثنين من إعادة تشغيل المجمع رقم 2 الذي توقف خلال شهر مايو الماضي بسبب عطل فني، وسيساعد ذلك على إعادة الإنتاج تدريجيا وإضافة كمية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم، ويبلغ الإنتاج الحالي لحقل السّرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. (وال – طرابلس) ف م / هــ ع

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