البنزين يعود إلى محطات أوجلة

عادت إمدادات شركة البريقة لتسويق النفط من البنزين لمدينة أوجلة بعد توقفها خلال إجازة العيد الأمر، ما أدى لحدوث انفراجة بعد أزمة مؤقتة.

وقد أكد المواطنون في استطلاع لــ 218 على توفر البنزين الآن في المدينة مشيدين بدور المحطات العاملة في توزيعه بسلاسة ويسر.

وقد أغلقت عودة البنزين إلى المدينة الطريق أمام تجار السوق السوداء للمحروقات، في وقت سجلت فيه نشاطا ملحوظا في المناطق الجنوبية والغربية بعد إعلان البريقة في طرابلس عن عدم إرسال أي دفعات بسبب التوترات الأمنية.

ويأمل المواطنون في استمرار تدفق البنزين الذي لم ينقطع عليهم منذ أشهر، بعد أن أعلنت عدد من البلديات التابعة للحكومة المؤقتة قد أعل عن التوصل لاتفاق مع شركة البريقة في المنطقة الشرقية لضمان إرسال شحنات وقود بانتظام.

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