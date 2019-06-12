انخفضت أسعار عقود النفط الآجلة بأكثر من 2 بالمئة في تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة ببيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتصاعد توترات التجارة.

حيث قال معهد البترول الأمريكي الثلاثاء أن مخزونات الخام نمت بـ4.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 يونيو الجاري، إلى 482.8 مليون برميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 2.01 بالمئة أو 1.1 دولاراً إلى 52.15 دولاراً للبرميل.

هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.81 بالمئة أو 1.13 دولاراً إلى 61.16 دولاراً للبرميل.

The post ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي تدفع أسعار النفط العالمي للهبوط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا