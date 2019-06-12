تحديد أسعار الحلاقين في بنغازي

حددث نقابة الحلاقين في مدينة بنغازي تسعيرة الخدمات المقدمة للمواطنين مطالبة الأجهزة الرقابية ومن بينها الحرس البلدي بمتابعة ومراقبة الأسعار والمطابقة مع ما ورد في إجراء النقابة

وقدرت النقابة حلاقة الشعر للأطفال بخمسة دنانير وهي نفس القيمة المخصصة لحلاقة الرجال بينما قدرت النقابة الأسعار الجديدة للحلاقة بشكلٍ كامل بما لا يتعدى سبعة دنانير على أن تكون حلاقة الذقن بخمسة دنانير.

وتبقى معضلة تطبيق هذه التسعيرة مرتبطة بمدى فاعلية الجهات الضبطية في الحد من المخالفات، إضافة إلى وعي المواطنين عبر مطالبة قاعات الحلاقة بالالتزام بها ومقاطعة المخالفين.

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