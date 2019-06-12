اقتصاد

تحديد أسعار الحلاقين في بنغازي

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

حددث نقابة الحلاقين في مدينة بنغازي تسعيرة الخدمات المقدمة للمواطنين مطالبة الأجهزة الرقابية ومن بينها الحرس البلدي بمتابعة ومراقبة الأسعار والمطابقة مع ما ورد في إجراء النقابة

وقدرت النقابة حلاقة الشعر للأطفال بخمسة دنانير وهي نفس القيمة المخصصة لحلاقة الرجال بينما قدرت النقابة الأسعار الجديدة للحلاقة بشكلٍ كامل بما لا يتعدى سبعة دنانير على أن تكون حلاقة الذقن بخمسة دنانير.

وتبقى معضلة تطبيق هذه التسعيرة مرتبطة بمدى فاعلية الجهات الضبطية في الحد من المخالفات، إضافة إلى وعي المواطنين عبر مطالبة قاعات الحلاقة بالالتزام بها ومقاطعة المخالفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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