“اقتصاد المؤقتة”: دفعة دقيق جديدة للمخابز

طالبت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة من صندوق موازنة الأسعار بالشروع في تنفيذ قرار صرف الدفعة الرابعة من الدقيق على كافة المخابز الخاضعة لسلطتها وتتبع نطاقها الإداري.

وطالب كتاب صادر عن مدير إدارة التجارة الداخلية مرعي محمد، كافة اللجان المسؤولة عن توزيع الدقيق تقديم كشوفاتها لصندوق موازنة الأسعار، مبينا أن علمية الحجز في مخصصات الدفعة الرابعة تبدأ من يوم الأحد المقبل على أن تباشر مكاتب مراقبة الاقتصاد في نشر بيانات المخابز المستلمة لمادة الدقيق لتسهيل عملية مراقبة عملها.

وكانت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة قد أصدرت في مايو الماضي قرارا بشأن وضع ضوابط ومنح أذونات وتأسيس ومنح رخص لمخابز تعمل بالسعر التجاري للدقيق غير المدعوم بشروط أبرزها توفر الشروط الصحية للعاملين وأن تكون مساحة المخبز لا تقل عن 100 متر مربع بالإضافة إلى شروط التهوية في المخابز وأن يكون مخزن الخبز بعيدا عن الفرن.

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