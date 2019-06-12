بنغازي تحتضن مهرجان “هلا بالجوائز”

بنغازي 12 يونيو 2019 (وال) – تحتضن مدينة بنغازي في الثالث عشر من الشهر الجاري، مهرجان “هلا بالجوائز” الذي تنظمه صدانا للخدمات الإعلامية تحت اشراف غرفة الصناعة والتجارة ببنغازي.

وأوضحت رئيسة المهرجان فاطمة أمريمي أن المهرجان يتضمن مشاركة حوالي 60 شركة ومحل تجاري وخدمي داخل حدود المدينة، وفقا للمسؤولية الاجتماعية للشركة بتقديم الأفضل والتسهيلات للمواطن.

وأضافت أمريمي أن حوالي ثلاثة آلاف جائزة سيتم توزيعها على المواطنين مجانا من خلال حفل جماهيري ضخم داخل مجمع سليمان الضراط في بنغازي، يتضمن فقرات غنائية وعروض مرئية بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني ، وأصحاب الأعمال ومؤسسات المدينة الخاصة والعامة.

يشار إلى أن مديرية أمن بنغازي منحت الأذن بإقامة المهرجان داخل مجمع سليمان الضراط في المدينة الرياضية، بتأمين قسم الشرطة النسائية وعناصرها.(وال – بنغازي) ع ج/ أ د

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