الحرب التجارية تلقي بظلالها على مبيعات السيارات بالصين

انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 16.4 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر نفسه مع العام الماضي، وفقا لأكبر اتحاد لصناعة السيارات.

وأضاف الاتحاد أن المبيعات السيارات تراجعت إلى 1.91 مليون سيارة وذلك بعد انخفاضها بنسبة 14.6 بالمئة في أبريل الماضي، و5.2 بالمئة في مارس، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن معظم شركات صناعة السيارات أعلنت في مايو الماضي انخفاضا في المبيعات بالصين، باستثناء تويوتا موتور وهوندا موتور اللتين سجلتا نموا في خانة العشرات.

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