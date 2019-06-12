اقتصاد

الحرب التجارية تلقي بظلالها على مبيعات السيارات بالصين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 16.4 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر نفسه مع العام الماضي، وفقا لأكبر اتحاد لصناعة السيارات.

وأضاف الاتحاد أن المبيعات السيارات تراجعت إلى 1.91 مليون سيارة وذلك بعد انخفاضها بنسبة 14.6 بالمئة في أبريل الماضي، و5.2 بالمئة في مارس، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن معظم شركات صناعة السيارات أعلنت في مايو الماضي انخفاضا في المبيعات بالصين، باستثناء تويوتا موتور وهوندا موتور اللتين سجلتا نموا في خانة العشرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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