مصر تعلن تحقيق أعلى إنتاج بترولي بتاريخها

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، أن بلادها حققت خلال شهر يونيو الجاري أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها، حيث بلغ 1.9 مليون برميل يوميا من الزيت الخام والغاز والمكثفات.

ذكر وزير البترول المصري طارق الملا وخلال لقاء مع مجلس الأعمال الفرنسي في باريس، أن بلاده نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018 الماضي.

وأوضح أن هذا الاكتفاء جاء نتيجة تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي، ساهمت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا بنسبة 50 في المئة، وأنه من المتوقع تضاعف الإنتاج بنسبة 100 في المئة في العام المقبل.

وأكد الملا أنه من المنتظر تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة، باستثمارات تبلغ حوالي 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.

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