واشنطن تستبعد الاتفاق مع بكين بقمة العشرين

قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في تصريح، الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة العشرين المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.

وأشار روس إلى أن قمة العشرين ليست المكان المناسب لعقد اتفاق تجاري نهائي بين الدولتين وفي الوقت نفسه شدد الوزير على احتمال التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق للمضي قدما، مؤكدا على أنه لن يكون نهائيا.

ومن جهته، ذكر صندوق النقد الدولي أن عودة التوتر بين الصين والولايات المتحدة من شأنها التأثير على نمو الاقتصاد الأميركي، مبينا أن الآثار على المستهلكين ليست كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية