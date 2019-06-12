اقتصاد

واشنطن تستبعد الاتفاق مع بكين بقمة العشرين

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في تصريح، الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة العشرين المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.

وأشار روس إلى أن قمة العشرين ليست المكان المناسب لعقد اتفاق تجاري نهائي بين الدولتين وفي الوقت نفسه شدد الوزير على احتمال التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق للمضي قدما، مؤكدا على أنه لن يكون نهائيا.

ومن جهته، ذكر صندوق النقد الدولي أن عودة التوتر بين الصين والولايات المتحدة من شأنها التأثير على نمو الاقتصاد الأميركي، مبينا أن الآثار على المستهلكين ليست كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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