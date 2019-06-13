جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يبحث الاعتداءات المتكررة على خطوط مياه النهر في أجدابيا

أجدابيا 13 يونيو 2019 (وال) – عقد بموقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أجدابيا، اجتماعًا موسعًا لبحث قضية الاعتداءات المتكررة على خطوط مياه النهر وللحد منها، واتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة من قبل جميع الأجهزة الأمنية في المدينة.

هذا واستعراض الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، مقترح لحلول توفير بدائل عن الوصلات غير الشرعية مقدم من إدارة منظومة النهر، لإزالة كل الوصلات المقامة بطرق غير مشروعة، وإيجاد طرق أنسب حتى القضاء على ظاهرة الاعتداء على خطوط المياه.

ومن المتوقع البدء في هذا المقترح خلال الفترة المقبلة، كما تم اتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المقترح، مكونه من المهندس خالد ضبوح، والمهندس محمد الضراط، ومندوبين عن الشركة العامة للمياه والصرف والمجلس التسيري لبلدية إجدابيا والأمن الداخلي والشرطة الزراعيه .

يُذكر أن الاجتماع حضره كل من رئيس لجنة الإدارية المكلف – مدير عام منظومة السرير – سرت تازربو بنغازي، ومدير عام منظومة القرضابية – السدادة، ومدير مشروع وصلة أجدابيا – طبرق، مدير عام للتخطيط والمتابعة، ومدير عام للشؤون المالية، ومدير عام للشؤون الإدارية، ومدير عام لمنع الخسائر، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالمنظومة، ومدير إدارة الشؤون الفنية بالمنظومة المكلف، ومدير إدارة السلامة والأمن الصناعي، ومدير موقع أجدابيا، ومدير المكتب الإعلامي، ورئيس نقابة مستخدمي مشروع النهر، ونائب رئيس النقابة، ورئيس قسم المتابعة بمكتب الشؤون الإدارية، وعميد بلدية أجدابيا، ومدير شركة المياه والصرف الصحي، وآمر كتيبة الحماية، ومندوبين عن الأجهزة الأمنية بأجدابيا، ورئيس الشرطة الزراعية. (وال – أجدابيا) ر س/ ر ت

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