ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي

صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.

حيث جرى تداول عقود مزيج “برنت” العالمي عند 61.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن التسوية السابقة.

فيما تم تداول المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 51.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.17% عن مستوى الإغلاق السابق.

هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتين محملتين بالنفط.

وتتخوف أسواق النفط من تأخر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تهديد متزايد للشحنات في هذه المنطقة بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران، وتعرض ناقلات نفط لأعمال إرهابية.

في سياق مُتصل لاتزال الأسواق تنتظر قراراً من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

