صندوق النقد يقرض تونس 247 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس القسط الخامس من قرضها بقيمة 247 مليون دولار أي حوالي 730 مليون دينار تونسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الصندوق في واشنطن، الأربعاء، لبحث برنامج القرض المقدم إلى تونس.

وبذلك يصل حجم إجمالي الأقساط التي تحصلت عليها الدولة المقترضة حوالي 1.6 مليار دولار منذ عام 2016 من أصل 2.9 مليار دولار تمت الموافقة عليها ويكون قد تبقى لها من القرض 1.3 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار دولار في 2019 وفقا لقول مسؤولين.

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