غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي تحذر من كارثة بيئية في منطقة رحبة العجيلات الواقعة بين حي بودزيرة وحي السلام

بنغازي 13 يونيو 2019 (وال)- حذرت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي، من كارثة بيئية جرّاء تراكم مياه الصرف الصحي بمنطقة رحبة العجيلات الواقعة بين منطقة بودزيرة وحي السلام.

وذكرت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – أن تراكم مياه الصرف الصحي في هذه المنطقة، أصبحت مشكلة تهدد بحدوث كارثة بيئية داخل المنطقة بالكامل.

وقال رئيس التحقيق بغرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي حسين الشريف إن هذه المشكلة باتت تهدد صحة المواطنين، وبيوتهم من الأمراض الخطيرة، بعد ارتفاع منسوب المياه الصرف الصحي عقب قفل غرفة الصرف الصحي من قبل أحد المواطنين.

وأوضح حسين الشريف أنه يجب على المسؤولين سرعة التصرف، وإيجاد الحلول لمواجهة هذا التحدي البيئي، كون مياه الصرف الصحي من أنواع المياه التي لها خطورة كبيرة على الإنسان، وتُعرف بالمياه السوداء التي من الممكن أن تُسبب الكثير من الأمراض الخطيرة، نظراً لاحتوائها على البكتيريا والطفيليات والفيروسات، مما يُهدد بكارثة صحية وبيئية على المنطقة والسكان. (وال- بنغازي) ر ت

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