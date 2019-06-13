أسعار النفط ترتفع بعد دقائق من الهجوم على ناقلات في خليج عُمان

بنغازي-العنوان

قالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً “تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.

وبعد دقائق من وقوع الحادث، صعدت أسعار النفط بعد خسائر خلال الجلسات الماضية، حيث زاد سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس بنحو 2.7% إلى 61.57 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأميركي تسليم يوليو (تموز) بنسبة 2.4% مُسجلاً 52.39 دولار للبرميل.

وكان خام “نايمكس” انخفض بنحو 4% إلى 51.14 دولار للبرميل عند تسوية جلسة أمس، وهو أدنى مستوى لهذا العقد منذ جلسة 14 يناير.

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