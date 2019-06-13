مسؤول بالمركزي يوضح حقيقة قرب صرف مخصصات أرباب الأسر والهدف من هذه الأنباء

أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “سالم السيوي” أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول جاهزية مصرف ليبيا المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر 1000 دولار لسنة 2019 يوم الأحد القادم مضيفاً أن هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها.

وأضاف” السيوي” بحسب تصريح لـ”صحيفة صدى الاقتصادية” أن من يروجون لإشاعات قرب صرف ال1000 دولار لهذه السنة هم تجار هدفهم شراء الدولار بسعر منخفض ومربح لهم.

وكانت اسعار العملات شهدت تراجعا نسبياً خلال اليومين الماضيين قبل ان تستقر على ارتفاع طفيف بعد نفي هذه الاشائعات التي اصبحت تتكرر شهرياً.

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارا عن جاهزية المصرف المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 بداية الأسبوع القادم.

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