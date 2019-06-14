السيوي : قرب صرف مخصصات أرباب الأسر مجرد إشاعة من التجار لشراء الدولار بسعر منخفض

أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “سالم السيوي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول جاهزية مصرف ليبيا المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر 1‪000 دولار لسنة 2019 يوم الأحد القادم مضيفاً أن هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها.

وأضاف” السيوي” أن من يروجون لإشاعات قرب صرف ال1000 دولار لهذه السنة هم تجار هدفهم شراء الدولار بسعر منخفض ومربح لهم.

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارا عن جاهزية المصرف المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2019 بداية الأسبوع القادم.

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