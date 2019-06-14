اجتماع بين الرئاسي والمركزي لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

حيث تناول الطرفان بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس متابعة الوضع الاقتصادي والمالي وكيفية العمل على ضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما تم بحث الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة النازحين وإجراءات علاج الجرحى والمصابين في الداخل والخارج وحل عدد من المختنقات التي حصلت إثر الاعتداء على العاصمة .

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