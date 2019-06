بدأت شركات أجنبية على رأسها شركة “توتال” الفرنسية المتخصصة في استكشاف وتصدير النفط والغاز، بتجديد تراخيص أعمالها لدى حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، في تصريح لرويترز، أن الشركات بدأت تجديد تراخيص أعمالها لدى الحكومة بهدف مواصلة عملها في البلاد.

يُذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة المفوّض بحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا في مايو الماضي، بإيقاف التعامل مع 40 فرع لشركات أجنبية، على رأسها شركة “توتال” الفرنسية.

وأرجع القرار الموجه لمصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط، ومصلحتي الضرائب والجمارك، واتحاد الغرف التجارية، أسباب إيقاف التعامل مع الشركات إلى انتهاء مدة الأذون الممنوحة لها، ولم تتقدم بطلب تمديد مدة الأذون حتى تاريخ القرار.

وتم إيقاف التعامل مع الشركات بموجب قرار الوزير إلى حين تسوية أوضاعها وفقًا للتشريعات النافذة.

The post «توتال» الفرنسية وشركات أجنبية أخرى تبدأ تجديد تراخيصها لدى حكومة الوفاق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا