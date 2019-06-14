مشاركة الوفد الليبي في الاجتماع السابع للشبكة العربية للتدريب المصرفي

القاهرة 14 يونيو 2019 (وال) – شارك الوفد الليبي في الاجتماع السابع للشبكة العربية للتدريب المصرفي المقام في مقر المعهد المصرفي المصري بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

ويتكون الفود من مُدير إدارة الموارد البشرية مصرف ليبيا المركزي الأستاذ رمزي آغا رئيساً، وعضوية محمد مصطفى أمنيسي من إدارة الموارد البشرية، ومحمد أبوبكر القعود، من إدارة الشؤون الإدارية.

ونوقش خلال الاجتماع المستجدات بالمعاهد التدريبية الأعضاء بالشبكة، والتي تم اطلاقها عام 2012 لتجمع المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج في شبكة واحدة هدفها الارتقاء بالتطوير المؤسسي.(وال – القاهرة) ف ع/ أ د

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