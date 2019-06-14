مدير مستشفى الأطفال بنغازي يكشف تقاعس موظفي مكتب مكافحة العدوى في المستشفى

بنغازي 14 يونيو 2019 (وال) – كشف مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، أحمد العقوري، عن تقاعس موظفي مكتب مكافحة العدوى في المستشفى، واللامبالاة وانعدام الحرص والتحلي بالمسؤولية تجاه عملهم لتفادي انتشار الأمراض بين الأقسام.

وشدد العقوري على ضرورة الالتزام وأن إدارة المستشفى على استعداد لنقل أي موظف لا يرغب في العمل داخل المرفق الطبي، وأنه على الجميع القيام بواجبه دون نقص أو الحجج بأسباب واهية.

وقال مدير عام مستشفى خلال الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التفتيش والمتابعة إيناس العبيدي، ومدير مكتب الإعلام هدى كويري، إن إدارة المستشفى تدرس الاستعانة بشركة خاصة لمساندة مكتب مكافحة العدوى .(وال – بنغازي) ف ع/ أ د

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