برنت يواصل ارتفاعه ويصل 62 دولار للبرميل

واصل خام برنت، الجمعة، ارتفاعه لليوم الثاني

على التوالي ليسجل 62.21 دولارا للبرميل على خلفية الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط

في خليج عمان.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الهجمات

التي وقعت قرب إيران ومضيق هرمز دفعت أسعار النفط للارتفاع بنسبة 4.5%، الخميس، الأمر

الذي تسبب في توقف الانخفاض الذي سجله في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن الطلب العالمي.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية في غضون

شهر التي تتعرض فيها الناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم، في ظل

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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