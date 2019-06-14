الاتحاد الأوروبي و”روسيا” يتوحدان في مواجهة “الدولار الأمريكي”

يعتزم الاتحاد الأوروبي تكوين فريق عمل مع روسيا لتقليل حصة الدولار في ميزان المدفوعات والاعتماد على الروبل واليورو لتجنيب قطاع الأعمال الخص بهما المخاطر في تجارة الطاقة التي تعتمد على عملة الدولار الأمريكي، ما يستبب في عدم استقرار الحسابات ويدفع بعض الاقتصادات العالمية للبحث عن عملات احتياطية بديلة

البيانات الرّسمية للبنك المركزيّ الرّوسي أشارَت إلى أنّ الحصةَ الأكبرَ للتعاملاتِ بالرُّوبل في تجارة روسيا مع الاتّحاد الأوروبيّ تعودُ للدّولار بِنسبة 54 في المائة، في حين بلغَت حصةُ التعاملات بالرّوبل 8 فاصلة 3 في المائة فقط، وكذلك حصة اليورو التي 34 فاصلة 3 في المائة

كما سعت روسيا مسبقا لتقليص التعامل بالدولار وإنشاء أنظمة مصرفية مستقلة عنه من خلال إبرام اتفاقيات مع عدة دول، إذ نجحت بشكل جزئي حيث بلغت 70 في المائة من واردات روسيا و30 في المائة صادراتها تنفذ بالعملة المحلية الروبل

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