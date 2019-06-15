لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية تستنكر تصريحات “صنع الله” بشأن ميناء رأس لانوف

طبرق 15 يونيو 2019 (وال) – استنكرت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب الليبي اليوم السبت، تصريحات مصطفى صنع الله بخصوص الأوضاع الأمنية في ميناء رأس لانوف وتهديده بسحب العاملين بالميناء النفطي .

وأوضحت اللجنة، في البيان ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ أن ” تصريحات صنع الله تعد سابقة خطيرة”، محذرة من عواقب وانعكاسات ذلك على إنتاج النفط مصدر دخل الليبيين الوحيد وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأضافت اللجنة، أن ما ورد في تصريح مصطفى صنع الله يعد تجاهل مجهودات الجيش الذي عمل على تأمين الموانئ والحقول النفطية .

وأكدت اللجنة، أن” الجيش الوطني حريص على سلامة قطاع النفط وخير دليل على ذلك استمرار وتزايد الكميات المنتجة من النفط”.

وحملت اللجنة، حكومة الوفاق غير الدستورية والمجموعات المسلحة مسؤولية أي تصعيد يطال موانئ وحقول النفط. (وال – طبرق) ف م / هــ ع

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