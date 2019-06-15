ليبيا تشارك في اجتماع للشبكة العربية للتدريب المصرفي

ترأس رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء رمزي الآغا وفد ليبيا المشارك في أعمال الاجتماع السابع للشبكة العربية للتدريب المصرفي المقام في جمهورية مصر العربية.

ورافق الآغا مدير إدارة الموارد البشرية محمد المنيسي وإدارة الشؤون الإدارية محمد القعود.

ونوقش في الاجتماع تعزيز التعاون العربي في مجال التعليم والتدريب المصرفي ضمن الخطة الموضوعة من أعضاء الشبكة التي أطلقت عام 2012 بهدف تطوير القطاع المصرفي.

وتعاني المؤسسة المصرفية في ليبيا حالة انقسام منذ عام 2014 الأمر الذي أثر على تطوير عمل المصارف وتوحيد رؤية الأعمال بين المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

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