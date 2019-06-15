اقتصاد

ليبيا تشارك في اجتماع للشبكة العربية للتدريب المصرفي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترأس رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء رمزي الآغا وفد ليبيا المشارك في أعمال الاجتماع السابع للشبكة العربية للتدريب المصرفي المقام في جمهورية مصر العربية.

ورافق الآغا مدير إدارة الموارد البشرية محمد المنيسي وإدارة الشؤون الإدارية محمد القعود. 

ونوقش في الاجتماع تعزيز التعاون العربي في مجال التعليم والتدريب المصرفي ضمن الخطة الموضوعة من أعضاء الشبكة التي أطلقت عام 2012 بهدف تطوير القطاع المصرفي.

وتعاني المؤسسة المصرفية في ليبيا حالة انقسام منذ عام 2014 الأمر الذي أثر على تطوير عمل المصارف وتوحيد رؤية الأعمال بين المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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