الأمين: 3 مشاريع لمعالجة واقع سوق العمل

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين إطلاق الوزارة 3 مشاريع رئيسية لمعالجة الإشكاليات الموجودة في سوق العمل.

وأشار الأمين خلال كلمته أمام رئاسة منظمة العمل الدولية في جنيف التي تحتفل بمئوية التأسيس إلى أن هذه المشاريع المهمة هي المشروع الوطني لتطوير سوق العمل، ومشروع الإصلاح الإداري والوظيفي، بالإضافة إلى اعتماد برنامج مفتشي العمل.

وأضاف أن ليبيا ملتزمة بكافة المعاهدات الدولية الخاصة بسوق العمل مع التأكيد على استمرار تعاون الوزارة مع الدول الأعضاء لضمان حقوق العمال مشيدا في ذات الوقت بدور المنظمة تجاه ليبيا.

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