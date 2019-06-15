 العقوري : تصريحات صنع الله سابقة خطيرة

استنكر رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط يوسف العقوري تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بخصوص الأوضاع الأمنية في ميناء رأس لانوف وتهديده بسحب العاملين بالميناء النفطي.

واعتبر العقوري في بيان له تصريحات صنع الله سابقة خطيرة محذرا “من عواقب وانعكاسات ذلك على انتاج النفط مصدر دخل الليبيين الوحيد وتأثيره على الاقتصاد الوطني”.

وشدد العقوري على حرص “اللجنة على متابعة وحلحلة أي صعوبات تواجه عمل القطاع النفطي” مطمئنة جميع الشركات العاملة باحترام حقوقها والالتزام بسلام الموظفين التابعين لها.

واعتبر العقوري أن “ما ورد في تصريح صنع الله تجاهل لمجهودات القوات المسلحة التي عملت على تأمين الموانئ والحقول النفطية” مؤكدا “حرص القوات المسلحة على سلامة قطاع النفط” بدليل استمرار وتزايد الكميات المنتجة من النفط”.

ولفت العقوري إلى مناشدة اللجنة “جميع الليبيين للتكاتف وحماية المرافق النفطية وإلا فيسكون لذلك نتائج وخيمة على قوتهم ومستوى معيشتهم”.

وأوضح العقوري أن “اللجنة تحمل حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة التي تتبعها مسؤولية أي تصعيد قد يطال موانئ النفط”، مؤكدا أن القوات المسلحة ستقوم بواجبها في حماية تلك المواقع.

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