الوطنية للنفط تعلن استئناف إمدادات الغاز لشركة “لايفكو”

أكدت

المؤسسة الوطنية للنفط السبت، عودة إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية

للأسمدة “لايفكو” واستئناف العمليات قريبا بالمصنع.

وقالت

المؤسسة على موقعها الرسمي، إنها من ستتولى تسويق منتجات “الأمونيا

واليوريا” وأن المساهمين في شركة لايفكو اتفقوا معنا على ضمان عملية استمرار

العمليات وحماية وظائف العاملين واستئناف إمدادات الغاز.

ومن

جهته أشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن هذا الاتفاق سيساهم في

حماية مصالح وحقوق الدولة الليبية ووظائف العاملين بالشركة، مبينا أن المؤسسة

ستوظف جميع قدراتها وخبراتها؛ لتسويق المنتجات واستعادة الأمان المالي للشركة.

وكانت

المؤسسة الوطنية للنفط قد اجتمعت، الخميس الماضي، مع مساهمي شركة لافيكو والمؤسسة

الليبية للاستثمار وشركة “يارا” ذلك لعودة استئناف العمليات والتحديات

التي تواجهه الشركة.

يشار إلى أن شركة لايفكو تأسست كمشروع مشترك وان المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار تملكان حصة تبلغ 25 % وشركة يارا 50%.

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