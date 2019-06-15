اتفاق يعيد “لايفكو” للعمل من جديد

توصلت المؤسسة الوطنية للنفط إلى اتفاق لتأمين عودة إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة “لايفكو” مع توقعات بإعادة إنتاجها في القريب العاجل.

وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع تم بإشراف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وضم ممثلين عن المؤسسة ومُساهِمَي شركة “لايفكو” وهما المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة “يارا” لبحث التحديات الحالية التي تواجه “لايفكو”.

وشهد الاجتماع توافق المساهمين في شركة “لايفكو” على سلسلة إجراءات تضمن استمرار عملياتها وحماية حقوق العاملين فيها واستئناف إمدادات الغاز على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.

بدوره وصف صنع الله الاتفاق بالمساهم في حماية مصالح وحقوق الدولة وحقوق الموظفين في الشركة مؤكدا توظيف المؤسسة لكافة قدراتها لتسويق المنتجات وإعادة الأمان المالي لشركة “لايفكو”.

يشار إلى أن شركة “لايفكو” تأسست في العام 2009 كمشروع مشترك تملك فيه شركة “يارا” 50% وتملك المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار الباقي مناصفة.

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