سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 15 يونيو 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 15 يونيو 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.375 دينار الدولار الامريكي-زليتن 4.365 دينار اليورو 4.89 دينار الجنية الإسترليني 5.43 دينار الليرة التركية 0.74 دينار الدينار التونسي 1.43 دينار الجنية المصري 0.23 دينار الدولار الكندي 3.16 دينار الدينار الأردني 6.06 دينار حوالات دبي-تركيا 4.385 دينار كسر الذهب عيار 18 137 دينار كسر الفضة 1.75 دينار

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