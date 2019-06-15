السيوي: لا صحة للأخبار عن قرب صرف مخصصات أرباب الأسر لعام 2019

نفى مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار ، صحة الأخبار المتداولة حول جاهزية مركزي طرابلس لصرف مخصصات أرباب الأسر البالغة 1000 دولار لعام 2019 الحالي الأحد المقبل.

وأضاف السيوي أن من يروجون لإشاعات قرب صرف هذه القيمة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون من بعض تجار العملة الذين هدفهم شراء الدولار بسعر منخفض ومربح لهم ، مشيرا إلى أن أي قرار متعلق بهذا الموضوع سينشر فقط على الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية لمركزي طرابلس على فيس بوك.

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