“توتال” تشرع بتجديد ترخيصها في ليبيا

شرعت شركة “توتال” الفرنسية في إجراءات تجديد ترخيص عملها في ليبيا بعد أن أوقفتها وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني عن العمل في شهر مايو الماضي ضمن متابعة إجراءات عمل 40 شركة انتهت تراخيصها قبل أن تعود وتمنحها فرصة مدتها ثلاثة أشهر لاستكمال الإجراءات.

وبحسب تصريحات وزير الاقتصاد علي العيساوي فإن المنافسة كبيرة على سوق النفط الليبية، مطالبا باقي الشركات باستكمال الإجراءات.

وشمل قرار وقف التراخيص “تاليس” الفرنسية للطيران، وشركة سيمنس الألمانية، وشركة معدات الاتصالات “ألكاتيل لوسنت” المملوكة حاليا لنوكيا الفنلندية.

وتطرق العيساوي في تصريحات نشرتها وكالة “رويترز” إلى احتياطي ليبيا من القمح، مشيرا إلى أنه يكفي لأربعة أشهر.

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