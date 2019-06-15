اقتصاد

الأمين: الأولوية بمشاريع الإعمار للعمالة التونسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اجتماعات موسعة مع نظيريه التونسي والمغربي في جنيف، على هامش الاحتفالية المئوية لمنظمة العمل الدولية.

وناقش الأمين مع وزير العمل التونسي محمد الطرابلسي أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب والتطوير، مؤكدا أن الجانب التونسي ستكون له الأولوية في عقود التشغيل لمشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

وذكر الأمين أن ليبيا تتطلع إلى إرساء تعاون استرايتيجي مع تونس في مجالي التكوين والتدريب المهني مرحبا بالعمالة التونسية في سوق العمل الليبي.

وفي المقابل تناول وزير العمل مع نظيره المغربي محمد اليتيم توطيد عمل الوزارتين في مجالات التدريب والتكوين المهني وتبادل الخبرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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