الأمين: الأولوية بمشاريع الإعمار للعمالة التونسية

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اجتماعات موسعة مع نظيريه التونسي والمغربي في جنيف، على هامش الاحتفالية المئوية لمنظمة العمل الدولية.

وناقش الأمين مع وزير العمل التونسي محمد الطرابلسي أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب والتطوير، مؤكدا أن الجانب التونسي ستكون له الأولوية في عقود التشغيل لمشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

وذكر الأمين أن ليبيا تتطلع إلى إرساء تعاون استرايتيجي مع تونس في مجالي التكوين والتدريب المهني مرحبا بالعمالة التونسية في سوق العمل الليبي.

وفي المقابل تناول وزير العمل مع نظيره المغربي محمد اليتيم توطيد عمل الوزارتين في مجالات التدريب والتكوين المهني وتبادل الخبرات.

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