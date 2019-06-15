«الكبير» يلتقي محافظ البنك المركزي التونسي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالعاصمة تونس، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي، أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة التي دارت بين محافظي المصارف المركزية لدول المغرب العربي.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سُبل تكثيف التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية ونُظم الدفع الإلكتروني ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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