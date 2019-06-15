رفع تكاليف تأمين السفن المارة بالشرق الأوسط

أعلنت شركات التأمين البحري رفع تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط 10% على الأقل وذلك بعد الهجمات التي حدثت الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان

ووصلت أسعار الشحن باستخدام الناقلات العملاقة التي تنقل النفط من الخليج إلى آسيا ألفي دولار لـ13 ألف دولار يوميا تقريبا الخميس، أي أنها اقتربت من أعلى مستوياتها في شهرين.

وذكرت شركات التأمين على السفن بأن أضخم السفن التي تمر عبر الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة والتي تصل مدتها إلى 7 أيام بتكلفة وصلت إلى ضعفي السابقة.

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