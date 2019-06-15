اجتماع طارئ لبحث المشاكل التي تعاني منها محطة بوترابة للتحلية

المرج 15 يونيو 2019 (وال) – بحث مدير عام شركة التحلية على مستوى ليبيا المهندس الناجي علي بوشناف عديد المشاكل التي تعاني منها محطة بوترابة للتحلية.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية المرج أن المشاكل التي تعاني منها المحطة نجم عنها نقص حاد في توفر المياه لمدينة المرج والمناطق المجاورة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموسع مناقشة كيفية توزيع خطوط إمداد الماء لهذه المناطق والسعة الإنتاجية لغلايات ضخ المياه والتي تعتبر متوقفة لحد كبير.

وتوصل الحضور إلى تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس النواب خليفة الدغاري وأعضاء مجلس النواب عن بلدية المرج وتوكرة والساحل ودعوة كل من النائبة سلطنة المسماري والنائبة رابحة الفرجاني وعمداء البلديات ومدير عام شركة التحلية للتوجه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني ومعالي وزير الحكم المحلي عادل الزايدي وإيجاد حل لهذه المشكلة بأسرع وقت نظرًا لما تعانيه هذه البلديات من نقص مياه الشرب وتلوث الآبار الجوفية بها.

يذكر أنه لولا بعض المجهودات التي يقوم بها المهندسين والفنيين في محطة بوترابة وذلك بحلول تلفيقية لإيصال ولو نسبة قليلة من الماء بقوة غلاية واحدة فقط بالمحطة .

يشار إلى أن الاجتماع حضره عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة يوسف إبراهيم العقوري وسعيد خالد عمر، وعضو مجلس النواب عن بلدية المرج عبدالمنعم جمعة سالم بوحسن ، وعضو مجلس النواب عن بلدية الساحل خليفة الدغاري، وعميد بلدية المرج وليد علي صلهوب وعميد بلدية توكرة محمود سليمان سعد عميد بلدية الساحل يونس عبدالشفيع عوض مدير محطة بوترابة صالح محمود العبدلي رئيس التشغيل بالمحطة عوض محمد منصور مدير ادارة العمليات ونيس عاشور امراجع مدير مكتب المستلزمات فرحات علي العوامي مدير مكتب الميزانية المكلف عبدالمنعم العبيدى مدير ادارة الخدمات خميس مجيد السعيطي مدير الشؤون الفنية عبدالسلام عقيلة العمامي رئيس قسم الشؤون الفنية عمر عبدالله طاهر وأعضاء مجلس المرج منصف ابراهيم العقيلي موسى مفتاح الهلالي عبدالمولى محمد عبدالله وعن المجلس الأعلى لحكماء منطقة بوترابة محمد عبدالله محجوب و جبريل امخاطرة محمد.(وال – المرج) أ ف / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال