دولة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني يتفقد رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف مديرية أمن بنغازي ويشيد بعمل كافة أجهزة الأمن

بنغازي 15 يونيو 2019 (وال) – أشاد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بعمل كافة أجهزة الأمن وذلك خلال زيارته لمقر مديرية أمن بنغازي اليوم السبت رفقة معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وتفقد دولته سير العمل بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة خلال اجتماع عقده بمعالي وزير الداخلية بحضور مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر، ومدير مديرية أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي، ومدير مديرية أمن قمينس سلوق العقيد سعد العكوكي، ومدير مديرية أمن توركرة العميد رافع البرغثي، ومدير مديرية أمن الأبيار عبد العالي ماضي، إضافة إلى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بـوزارةالداخلية العقيد الشريف اقويدر، ومدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة العقيد خميس الوزان.

واستمع دولته خلال الاجتماع إلى سير عمل الخطط الأمنية التي وضعها معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف داخل اختصاصات مديريات الأمن المتفرقة، للمجاهرة بالأمن ودعم هذه المديريات من خلال العمل على استتباب الأمن وحماية ظهر القوات المسلحة ومكافحة الجريمة والقبض على المطلوبين للعدالة.

وثمن دولته، سير عمل الأجهزة الأمنية ومختلف مديريات الأمن بوزارة الداخلية لدى الحكومة المؤقتة، مطالبا ببذل المزيد من الجهد في المحافظة على استتباب الأمن في مختلف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة، من خلال الاستمرار في تطبيق قوانين الضبط والربط والعمل وفقا للقانون والالتزام بالقيافة العسكرية، ومعاقبة كل المخالفين بما يضمن الحفاظ على بناء دولة المؤسسات والقانون التي أساسها الحفاظ على هيبة الشرطة ورجل الأمن.

واستمع دولته إلى كافة احتياجات مديريات الأمن الحاضرة للاجتماع، مؤكدا أنه سيعمل على توفير كافة الاحتياجات المطلوبة بما يضمن الحفاظ على سير العمل على الوجه المطلوب.

وفي ختام اجتماعه، تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء رفقة معالي وزير الداخلية إدارات وأقسام ومكاتب مديرية أمن بنغازي، مشيدا بالجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار والأمان داخل اختصاص مديرية أمن بنغازي لما لهذه المدينة من أهمية بالغة في تحقيق أمن ليبيا وسلامة أراضيها.

وحضر دولته، مراسم تسليم واستلام 15 آلية جديدة لمديرية أمن بنغازي، مؤكدا أنه من شأنها تعزيز الأمن الذي تشهده المدينة. (وال – بنغازي) ع ع

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