اقتصاد

الكبير يبحث مع نظيره التونسي “تمويل الإرهاب”

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، اجتماعا مطول مع نظيره التونسي مروان العباسي، ناقشا فيه التعاون المشترك بين المصرفين.

وتطرق الكبير خلال الاجتماع الذي عقد الخميس في تونس إلى ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما ناقش العباسي من جانبه تطوير العمل المصرفي الالكتروني.

وكان قد اجتمع الكبير والعباسي في نوفمبر الماضي خلال انعقاد الدورة الثامنة لمجلس محافظي مصارف المغرب العربي الذي عقد في تونس لتعزيز ملفات الشمول المالي والصيرفة الإسلامية ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وكانت المفوضية الأوروبية أضافت في فبراير الماضي ليبيا إلى القائمة السوداء في ملف غسيل الأموال، حيث ضمت القائمة 23 دولة بينها العراق واليمن وإيران وباكستان وبنما.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية مراجعة وفحص المدفوعات المتعلقة بالمؤسسات الليبية باعتبارها من ضمن القائمة السوداء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الخرفان على اشكالها تقع سواء خروف كبير من ليبيا او خروف صغير من تونس عموما العيد الكبير قرب ومحتاجين خروفين نضحى بهم وبدلا ما نشتريهم من سوق الخرفان خلف معهد ابوسليم قبل العيد عندنا اثنين جاهزين صحيح فيهم واحد وطنى وواحد مازقرى

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