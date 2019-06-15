إفراجات مالية جديدة أمام “مالية الوفاق”

أعلن مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق إحالة بيانات الدفعة 149 من الإفراجات إلى وزارة المالية منذ منتصف مايو الماضي.

وقال مدير المركز المكلف مسعود القذافي، في تصريح نشرته صفحة وزارة العمل بـ”فيسبوك”، السبت، إنه تم إحالة 7 دفعات متتالية إلى وزارة المالية أولها الدفعة 143، وآخرها الدفعة 149.

وأضاف القذافي أن المركز لازال حتى الآن في انتظار رد وزارة المالية، مبينا أن المركز يقوم خلال هذه الأثناء بإعداد دفعتين من بيانات المحالين من القطاعات المختلفة على المركز، على أن تحال بياناتهم إلى وزارة المالية نهاية الأسبوع القادم.

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