الشّركـة العامة للكهرباء تُعلن انقطاع الشبكة عن جنوب طرابلس

طرابلس 16 يونيو 2019 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، عن احتمالية حدوث انقطاع تام في الشبكة عن جنوب طرابلس، عقب إصابة دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب طرابلس جهد 220 ك. ف.

وقالت الشركة – عبر صفحتها الرسمية – إن إصابة دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب طرابلس، أدت إلى خروج الوحدة الثانية في الخمس، والأولى والسادسة في محطة الزاوية، مما سيضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها واستقرارها.

وأوضحت الشركة أن هذه الدائرة تم صيانتها منذ يومين، وفي ظروف صعبة جداً، حيث تعرضت فرق الصيانة لإطلاق وابل من الرصاص العشوائي عليهم أثناء أعمال الصيانة، وبإصابتها صباح اليوم السبت سيتعذر صيانتها حفاظاً على سلامة العاملين بفرق الصيانة .

وأشارت الشركة إلى أن دوائر النقل الرئيسية قد أصيبت جميعها عدا دائرة واحدة لا زالت في الخدمة فقط، حيث أصيبت دائرتي الجنوب الشرق “1-2″، وبذلك سيحدث انقطاع تام في الشبكة بجنوب طرابلس. (وال – طرابلس) ر س/ ر ت

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