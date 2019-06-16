اقتصاد

إعمار ليبيا “للمغازلات السياسية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يغازل ملف الإعمار في ليبيا دولا عديدة تمتلك شركات قوية تختص في البناء والتشييد بالإضافة إلى قوة بشرية تؤهلها الدخول إلى ليبيا وبعد تأخر استكمال المشاريع وملف الإعمار بعد مرور ثماني سنوات من الفوضى الأمنية بدأ يظهر للعيان غياب استراتيجية الدولة لإعادة تأهيل سوق العمل وأن شماعة الوضع الأمني لن تكون يتيمة بعد اليوم في ملف الإعمار.

وتستند هذه المعلومات إلى ما أكده وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين لوزير القوى العاملة المصرية في أبريل عام 2018 بأن للعمالة المصرية أولوية فرص التشغيل في مشاريع إعادة الإعمار، وما جعل هذه التصريحات تطفو على السطح الآن هو ماقاله وزير العمل لنظيره التونسي قبل يومين في جنيف، من التأكيدات ذاتها ولكن بأولوية عقود العمال التونسيين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا والتي جاءت عقب تصريحات متكررة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج  بالترحيب بإعادة الإعمار من دول أجنبية تشابهت فيها الصيغ بمشاركة الشركات والعمالة التشغيلية في إشارة واضحة لضياع بوصلة التخطيط على صعيد تحديد شكل السوق الليبية للعمل وآلية الاستثمار فيها مع إهمال تقديرات البنك الدولي لتكلفة إعادة الإعمار عام 2016.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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