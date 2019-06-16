مصرف الوحدة يطلق خدمة بطاقات فيزا

أعلن مصرف الوحدة لكافة عملائه عن إطلاق خدمة الفيزا عبر الإنترنت حيث ستمكنهم من الاطلاع على رصيد البطاقة عبر الموقع الرسمي للمصرف.

و قال المصرف أنه ومن خلال هذه الخدمة سيتمكن كافة المستفيدين من الخدمة الجديدة من الحصول على كشف حساب للبطاقة بالإضافة إلى ميزة تفعيل أو إلغاء أو إيقاف البطاقة.

وأشارت إدارة مصرف الوحدة عبر إعلان في صفحتها على فيس بوك إلى أن خدمة الفيزا عبر الإنترنت ستمكن كافة العملاء من تحديد سقف السحب لعمليات السحب أو الشراء عبر نقاط البيع على أن تطابق شروط السحب في المصرف مبينة أنه حددت قيمة الخدمة بـ 20 دينار.

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