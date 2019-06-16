وصول أكثرمن 5 آلاف سيارة لموانيء ليبيا

دخلت خلال الساعات الماضية لميناءي بنغازي ومصراتة أكثر من 5 آلاف سيارة مستعملة.

وبحسب البيانات التي أعلن عنها عبر الحساب الرسمي لميناء بنغازي فإن السفينة “يوهينج شيان فينج” دخلت وعلى متنها 2923 مستوردة من السوق الكوري.

في حين دخلت إلى ميناء مدينة مصراتة يوم السبت السفينة “غراند نابولي” وعلى متنها 1553 سيارة تبعتها السفينة “سينغل إيغل” وعلى متنها قرابة 600 سيارة ولم توضح إدارة الميناء دول الاستيراد.

يشار إلى أن الموانئ الليبية شهدت السنوات الأخيرة حركة كبيرة في وصول السيارات المستعملة التي تعد الدول الأوروبية والآسيوية أهم مصادرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية