اقتصاد

وصول أكثرمن 5 آلاف سيارة لموانيء ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت خلال الساعات الماضية لميناءي بنغازي ومصراتة أكثر من 5 آلاف سيارة مستعملة.

وبحسب البيانات التي أعلن عنها عبر الحساب الرسمي لميناء بنغازي فإن السفينة “يوهينج شيان فينج” دخلت وعلى متنها 2923 مستوردة من السوق الكوري.

في حين دخلت إلى ميناء مدينة مصراتة يوم السبت السفينة “غراند نابولي” وعلى متنها 1553 سيارة تبعتها السفينة “سينغل إيغل” وعلى متنها قرابة 600 سيارة ولم توضح إدارة الميناء دول الاستيراد.

يشار إلى أن الموانئ الليبية شهدت السنوات الأخيرة حركة كبيرة في وصول السيارات المستعملة التي تعد الدول الأوروبية والآسيوية أهم مصادرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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