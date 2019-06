الهند ترد بالمثل وتفرض رسوماً جمركية على 28 مُنتج أمريكي

انطلق سريان رسوم جمركية جديدة فرضتها الهند على 28 سلعة أمريكية، رداً على قيام واشنطن مؤخراً بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم، اعتباراً من اليوم الأحد.

حيث نقلت وكالة الأنباء الصينية عن مصادر رسمية أن الحكومة الهندية ذكرت في إخطار صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية في وقت متأخر من مساء أمس السبت،أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجاً أمريكياً، مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية.

هذا وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة الهندية في وقت سابق أن قائمة المنتجات الأمريكية كانت تضم 29 مادة، لكن تم استبعاد مادة واحدة.

