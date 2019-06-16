عقوبات متبادلة بين الهند والولايات المتحدة

قالت الحكومة الهندية في بيان لها أنها فرضت اليوم تعريفات جمركية جديدة علي عدد إضافي من السلع الأمريكية تبلغ 28 سلعة من ضمنها التفاح والجوز واللوز.

وتعتزم الهند الرد علي إلغاء الولايات المتحدة لميزات تجارية أساسية منحتها سابقا بفرض رسوم أعلي عليها، وكانت الهند قد فرضت زيادة في الضرائب علي واردات أمريكية في يونيو من العام الماضي بنسبة 120% في إجراء مقابل لعدم قيام واشنطن بإعفاءها من رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم .

يذكر أن الهند ارجأت رفع التعريفات الجمركية أكثر من مرة بعد دخول البلدين في مفاوضات تجارية، حيث كان حجم التجارة بين الهند والولايات المتحدة قد بلغ نحو 142.1 مليار دولار في العام الماضي.

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