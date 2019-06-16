اقتصاد

“الخليج العربي” تبحث تحديث منظومات حماية المنشآت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان الأحد، إمكانية الاستفادة من المنظومات الحديثة المستخدمة في مجال الأمن وحماية المنشآت الحيوية في تطوير أداء الأمن الصناعي بما يكفل حماية المنشآت النفطية بجميع حقول ومواقع الشركة.

جاء ذلك خلال عرض فني أقيم بقاعة الاستكشاف قدمته شركة التفوق الدائم للتدريب والاستشارات وتقنية المعلومات.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك” إن العرض حضره مدير إدارة الأمن الصناعي جبريل راف الله، ومدير إدارة الاتصالات المبروك بوسيف، ومدير إدارة الحاسب الآلي وليد بن صريتي، والمنسقون والمختصون بالإدارات المعنية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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