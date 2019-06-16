دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات الإدارة العامة للدعم المركزي

بنغازي 16 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي احتياجات الإدارة العامة للدعم المركزي، وذلك خلال اجتماع عقده بمعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بحضور معالي وزير العدل المستشار محمود الفيتوري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية العقيد صلاح الخفيفي.

وناقش الاجتماع سير عمل الإدارة والمعوقات والعراقيل التي تواجه سير عملها و كيفية وضع الحلول لها.

وتطرق الاجتماع إلى سير العمل في مشروع صيانة معهد تدريب الدعم المركزي المعروف بمعهد راس المنقار عقب الزيارة التي أجراها أمس السبت دولة رئيس مجلس الوزراء إليه، مثمناً دولته الجهود المبذولة في عملية صيانته. (وال – بنغازي) ع ع

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