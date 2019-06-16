ترتيب البيت الداخلي لهيئة الاتصالات بالحكومة المؤقتة لبناء كوادر إدارية وفنية تكون داعمة للقطاع

بنغازي 16 يونيو 2019 (وال) – عقد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة المهندس مراد اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد بمكتبه بنائب رئيس الهيئة ومدراء الإدارات والمكاتب.

الشكري رحب في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي في طور سلسلة الاجتماعات التي تعقد معكم وتهدف إلى ترتيب البيت الداخلي للهيئة والعمل على بناء كوادر إدارية وفنية تكون داعمة لقطاع الاتصالات.

وأثنى رئيس الهيئة على مجهودات مديري الإدارات والمكاتب في تطوير الأداء الإداري والفني، لافتًا إلى أن هذا ماتسعى إليه الحكومة المؤقتة في اهتماماتها بالجانب الإداري والفني ودعم هيئة الاتصالات في برامجها التدريبية وإن موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على تكليف نائب للرئيس ساعده في العمل على تطوير هذه البرامج، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل الدؤوب والجهود المضنية من جميع الموظفين في سبيل الرقي بمستوى أداء الهيئة.

وختاما.. أكد رئيس الهيئة على ضرورة عقد الاجتماعات المستمرة لعرض إنجازات الهيئة والعمل على تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه الأعمال المكلفين بها، شاكرا مديري الإدارات ومديري المكاتب على حرصهم بالالتزام بهذه التوجيهات. (وال – بنغازي) ع ع

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