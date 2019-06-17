ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 17 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.395 دينار
|4.385 دينار
|اليورو
|4.91 دينار
|4.83 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.46 دينار
|5.38 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|0.66 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.23 دينار
|0.222 دينار
|الدولار الكندي
|3.18 دينار
|3.10 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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